Güncel

- Depremde suyu çekilen kuyunun etrafındaki hayvanlar telef oluyor

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine depremden sonra suyu çekilin kuyu etrafındaki hayvanlar telef oluyor.

İlçeyle bağlı Süphandere Mahallesinde tarihi yapının bahçesinde bulunan kuyunun suyu 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra çekildi.

Suyun çekilmesiyle birlikte akarsu yatağındaki kaynayan suyun ve çevresindeki hayvanların telef olduğu su kuyusunun üzeri kapatıldı. Suda bor olduğu iddia edilen ve araştırılmasını isteyen Feke Belediyesi Büyükşehir Meclis Üyesi Mehmet Yasa, depremden sora suyun çekildiğini ama bölgede şifalı su kaynaklarının olduğunu ifade ederek bu suyun araştırılmasını istedi.

Yasa, "Süphandere Mahallesinde eskiden de görev yapmıştım. Eski tarihi yapı. Bu suyun faydalı mı zararlı mı yoksa şifalı mı olup olmadığının incelenmesini istiyoruz. Su içerinde daha önce yüksek oranda bor olduğunu belirtilmiştim ama inceleme yapılmadı. Depremden sonra bu su çekildi" diye konuştu.