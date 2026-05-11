Depremde yıkılan apartmanın fenni mesulüne hapis cezası

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve bir kişinin hayatını kaybettiği Altaş Apartmanı'nın fenni mesulü olan, uzun yıllar Malatya Belediye Başkanı ve eski milletvekili olan yüksek mimar Ahmet Münir Erkal'a açılan davada, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde, Malatya'daki Altaş Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

Mahkeme, cezanın kesinleşmesiyle birlikte Erkal'ın mesleki faaliyetlerinden 1 yıl süreyle men edilmesine hükmetti.