Depremde Yıkılan Gözde Apartmanı'yla İlgili Dönemin İslahiye Belediyesi Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni Verilmedi
Depremde Yıkılan Gözde Apartmanı'yla İlgili Dönemin İslahiye Belediyesi Görevlileri Hakkında Soruşturma İzni Verilmedi

08.01.2026 09:22  Güncelleme: 10:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'teki Gözde Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dönemin İslahiye Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma izni vermedi. Müşteki avukatları kararın hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde 25 kişinin hayatını kaybettiği Gözde Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili olarak, dönemin İslahiye Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma izni vermedi. Karara itiraz eden müşteki avukatları, kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, yapının ruhsatlandırılması ve denetimi ile belediyenin gözetim ve denetim yükümlülükleri yeterli ve somut biçimde incelenmeden kamu görevlileri lehine "koruyucu" nitelikte bir karar verildiğini savundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Gözde Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Seyfettin Kılıç, proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu Ali Şahin, zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi Devrim Yıldırım ile raporu onaylayan firma yetkilileri İbrahim Çöçeli ve Kamil Çöçeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

Başsavcılık, binanın yıkılmasına ilişkin sorumluluğu bulunduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski İslahiye Belediye Başkanı Nuri Köse ile eski Fen İşleri Müdürü İsmet Yaltırık, eski fen memuru Atilla Güneş, eski Fen İşleri personeli Durdu Türker, eski tekniker İbrahim Yiğit hakkında soruşturma izni verilmemesine karar verdi.

Kararda, Mayıs 2024 tarihli bilirkişi raporuna atıf yapılarak, binanın yapımına 1994'te başlandığı, 1994 ve 1995 yıllarında yapı ve tadilat ruhsatları düzenlendiği, yapım aşamasında donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu ve belediye yapı kontrol biriminin bu eksikliklerde tali sorumluluğunun bulunduğu belirtildi. Ancak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28 ve 38'inci maddeleri uyarınca asıl sorumluluğun fenni mesulde olduğu ifade edildi.

Bu gerekçeyle, hayatta olan üç eski belediye personeli ile vefat ettiği belirlenen iki eski görevli hakkında soruşturma izni verilmedi.

"Karar hukuka ve hakkaniyete aykırıdır"

Müşteki avukatları, karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, kararın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu belirtilerek, yapının ruhsatlandırılması, denetimi ile belediyenin gözetim ve denetim yükümlülüklerinin yeterli ve somut biçimde incelenmeden kamu görevlileri lehine "koruyucu" bir karar verildiği savunuldu.

Avukatlar, Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre 4483 sayılı Kanun kapsamında soruşturma izni verilmemesinin istisnai olması gerektiğini vurgulayarak, kamu görevlilerinin kusur durumu, kusur oranı, illiyet bağı ve sorumluluk derecesinin ancak etkin bir ceza soruşturmasıyla ortaya konulabileceğini ifade etti. Mevcut olayda soruşturma yürütülmesini gerektirecek ciddi, somut ve kuvvetli şüphe bulunduğu kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, ön inceleme raporunda dahi yapıdaki ruhsat ve denetim eksikliklerinin kabul edildiği ve belediyenin tali de olsa sorumluluğunun tespit edildiği hatırlatılarak, buna rağmen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesinin eşitlik ve hukuki güvenlik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Gaziantep, İslahiye, Güncel

