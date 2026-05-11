Tutar Yapı Sitesi Kamu Görevlileri "Kusursuz" Bulunmuştu: Başsavcılık Dosyayı Ktü'ye Gönderdi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı'nın dün yayımladığı "Depremde yıkılan Tutar Yapı Sitesi dosyasında kamu görevlilerine 'kusursuz' raporu" haberinin ardından, dosyanın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden oluşan heyete gönderilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Binanın yıkılmasında sorumluluğu olduğu öne sürülen kamu görevlilerine yönelik dosyada, şu ana kadar Seyhan ve Çukurova belediyelerinde görev yapan imar ve şehircilik müdürleri ile yapı kontrol müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

"KUSURSUZ" TESPİTİ GÜNDEME GELMİŞTİ

ANKA Haber Ajansı, dün kamu görevlilerine yönelik dosyada bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan raporda "kusursuz" değerlendirmesi yapıldığını gündeme getirmiş; müşteki avukatları ise rapora itiraz ederek dosyanın teknik üniversite heyeti tarafından incelenmesini talep etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık bugün yaptığı değerlendirmede dosyanın, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki 5 kişilik akademisyen heyetine gönderilmesine karar verdi. Kararda, "Soruşturma dosyasının, elde edilen verilerle birlikte kül halinde değerlendirilerek binanın her aşaması yönüyle, kusurlu hali bulunanların unvanları ve isimleri ile birlikte kusurlu nitelikli eylemleri de belirtilerek ayrıntılı bir şekilde rapor tanzim edilmesine ilişkin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde görevli 5 kişiden oluşan heyete tevdi edilerek, düzenlenecek rapor ve ekte gönderilen soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur" denildi.

"UMUYORUZ Kİ, KTÜ'DEKİ AKADEMİSYENLER DAHA DÜZGÜN BİR DEĞERLENDİRME İLE KUSURLULARI TESPİT EDECEKTİR"

Müşteki avukatlarından Gülsüm Özdoğru, süreci şöyle değerlendirdi:

"Basında çıkan haberlerden sonra bugün gördük ki, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu defa - zamanında Osman ve Bekir Baloğlu yönünden yaptığı gibi - takipsizlik kararı vermemiş ve talebimiz doğrultusunda dosyayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 5 kişilik bir heyete tevdi etmiş. Dosyanın tek bir inşaat mühendisine gönderilmesi bize ne yazık ki en az 2,5 ay daha kaybettirdi. Umuyoruz ki, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler daha düzgün bir değerlendirme ile kusurluları tespit edecektir. Akabinde de artık nihayet bir iddianame düzenlenecek ve kovuşturma aşamasına geçilecektir."