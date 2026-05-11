Tutar Yapı Sitesi Kamu Görevlileri "Kusursuz" Bulunmuştu: Başsavcılık Dosyayı Ktü'ye Gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutar Yapı Sitesi Kamu Görevlileri "Kusursuz" Bulunmuştu: Başsavcılık Dosyayı Ktü'ye Gönderdi

11.05.2026 18:46  Güncelleme: 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi hakkında kamu görevlilerine yönelik başlatılan soruşturma dosyasını Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne göndermeye karar verdi. 63 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan faciada, 16 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmişti.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı'nın dün yayımladığı "Depremde yıkılan Tutar Yapı Sitesi dosyasında kamu görevlilerine 'kusursuz' raporu" haberinin ardından, dosyanın Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden oluşan heyete gönderilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Bloku'nun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Binanın yıkılmasında sorumluluğu olduğu öne sürülen kamu görevlilerine yönelik dosyada, şu ana kadar Seyhan ve Çukurova belediyelerinde görev yapan imar ve şehircilik müdürleri ile yapı kontrol müdürlerinin de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

"KUSURSUZ" TESPİTİ GÜNDEME GELMİŞTİ

ANKA Haber Ajansı, dün kamu görevlilerine yönelik dosyada bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan raporda "kusursuz" değerlendirmesi yapıldığını gündeme getirmiş; müşteki avukatları ise rapora itiraz ederek dosyanın teknik üniversite heyeti tarafından incelenmesini talep etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık bugün yaptığı değerlendirmede dosyanın, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesindeki 5 kişilik akademisyen heyetine gönderilmesine karar verdi. Kararda, "Soruşturma dosyasının, elde edilen verilerle birlikte kül halinde değerlendirilerek binanın her aşaması yönüyle, kusurlu hali bulunanların unvanları ve isimleri ile birlikte kusurlu nitelikli eylemleri de belirtilerek ayrıntılı bir şekilde rapor tanzim edilmesine ilişkin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde görevli 5 kişiden oluşan heyete tevdi edilerek, düzenlenecek rapor ve ekte gönderilen soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur" denildi.

"UMUYORUZ Kİ, KTÜ'DEKİ AKADEMİSYENLER DAHA DÜZGÜN BİR DEĞERLENDİRME İLE KUSURLULARI TESPİT EDECEKTİR"

Müşteki avukatlarından Gülsüm Özdoğru, süreci şöyle değerlendirdi:

"Basında çıkan haberlerden sonra bugün gördük ki, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu defa - zamanında Osman ve Bekir Baloğlu yönünden yaptığı gibi - takipsizlik kararı vermemiş ve talebimiz doğrultusunda dosyayı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 5 kişilik bir heyete tevdi etmiş. Dosyanın tek bir inşaat mühendisine gönderilmesi bize ne yazık ki en az 2,5 ay daha kaybettirdi. Umuyoruz ki, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler daha düzgün bir değerlendirme ile kusurluları tespit edecektir. Akabinde de artık nihayet bir iddianame düzenlenecek ve kovuşturma aşamasına geçilecektir."

NE OLMUŞTU?

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 17 Ekim 2025'te görülen karar duruşmasında, C Blok'un zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları belirtilen sanıklar Bekir ve Osman Baloğlu ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'ya, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan "iyi hal" indirimi uygulanarak 15'er yıl hapis cezası verildi; tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tutar Yapı Sitesi Kamu Görevlileri 'Kusursuz' Bulunmuştu: Başsavcılık Dosyayı Ktü'ye Gönderdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:42
Olivia Rodrigo ile Yamal’ın ne konuştukları ortaya çıktı
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
09:20
Survivor Yunanistan’da korkunç kaza Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
09:11
ABD basınından İsrail’i küplere bindiren cinsel istismar iddiası
ABD basınından İsrail'i küplere bindiren cinsel istismar iddiası
08:49
Türkiye’de bir ilk 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:06:49. #.0.5#
SON DAKİKA: Tutar Yapı Sitesi Kamu Görevlileri "Kusursuz" Bulunmuştu: Başsavcılık Dosyayı Ktü'ye Gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.