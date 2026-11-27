Tarım ve Orman Bakanlığının, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki tarımsal amaçlı örgütlere, ortak makine parkları kurmaları için yatırım bedelinin yüzde 90'ına kadar sağlayacağı hibe çağrısına 23 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından, "Türkiye'de Depremden Etkilenen İllerde Tarım Sektörünün İyileştirilmesi Projesi (TARDİP) Kapsamında Alt Bileşen 1.2 Mekanizasyona Erişimin İyileştirilmesi İçin Ortak Makine Kullanım Modellerinin Teşvik Edilmesi" hibe çağrısı ilanına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Depremden etkilenen 11 ilimizdeki tarımsal amaçlı örgütlerimize, ortak makine parkları kurmaları için yatırım bedelinin yüzde 90'ına kadar hibe sağlıyoruz. Örgüt başına makine ve ekipmanda 1,2 milyon dolara kadar ulaşan bu destekle hem tarımsal üretimi hızlandırıyor hem de birliklerimizi yarınlara hazırlıyoruz."

Tarımsal mekanizasyon hizmetlerine erişimin artırılması amaçlanıyor

Paylaşımda, hibe çağrısına ilişkin detaylara yer verildi.

Buna göre, çağrıyla, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin tarımsal mekanizasyon hizmetlerine ortak kullanım yoluyla erişiminin artırılması amaçlanıyor.

Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki ilgili tarımsal amaçlı örgütler, hibe çağrısına 23 Aralık'a kadar başvurabilecek.