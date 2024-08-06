Depremin Üzerinden 18 Ay Geçti Hâlâ İddianameler Hazırlanmadı... "Kamu Görevlileri Dahil Tüm Sorumluların Olası Kastla Yargılanmalarını İstiyoruz" - Son Dakika
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Depremin Üzerinden 18 Ay Geçti Hâlâ İddianameler Hazırlanmadı... "Kamu Görevlileri Dahil Tüm Sorumluların Olası Kastla Yargılanmalarını İstiyoruz"

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen birçok apartmanın iddianamesi hazırlanmadı. Depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Vatandaşlar, "Biz, 18 aydır sevdiklerimizin mezarına gidemiyoruz. Deprem ülkesinde var olan deprem soruşturmalarını davaya bile taşıyamıyorken, yitirdiğimiz canlarımızın peşinden adaleti arayamıyorken bundan sonra olacak depremlerde vefat edecek vatandaşlarımızın kanı elimizde olur. Kamu görevlileri dâhil tüm sorumluların olası kastla yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

06.08.2024 11:21
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen birçok apartmanın iddianamesi hazırlanmadı. Depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Vatandaşlar, "Biz, 18 aydır sevdiklerimizin mezarına gidemiyoruz. Deprem ülkesinde var olan deprem soruşturmalarını davaya bile taşıyamıyorken, yitirdiğimiz canlarımızın peşinden adaleti arayamıyorken bundan sonra olacak depremlerde vefat edecek vatandaşlarımızın kanı elimizde olur. Kamu görevlileri dahil tüm sorumluların olası kastla yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

11 kentte büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçti. En az 53 bin 537 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 vatandaşın da yaralandığı depremde toplam 18 bin 200 apartman yıkıldı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 3 Şubat 2024 tarihinde açıkladığı verilere göre; deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen ceza soruşturmalarında, 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, bu kişilerle ilgili olarak 267'si hakkında tutuklama kararı, 984'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yürütülen ceza soruşturmaları neticesinde bugüne kadar 369 iddianame ile ceza davası açılmış olup bunlardan 275'i kabul edilmiş, 94 iddianame hakkında değerlendirme süreci devam etmekte.

18 ay geçti hala iddianameler hazırlanmadı...

6 Şubat'ın üzerinden 18 ay geçmesine rağmen birçok binanın iddianamesi ise hazırlanmadı. Hatay Fuat Koku Sitesi'nde ailesini kaybeden Döne Kaya, Hatay Ilgım Apartmanı'nda ailesini kaybeden Mehmet Zübeyr Eğilmez ve Hatay Selim Köse Apartmanı'nda ailesini kaybeden Yağmur Suadiye Dalğıç, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Depremlerde Hatay Antakya'daki Fuat Koku Sitesi'nde 65 yurttaş yaşamını yitirdi. Döne Kaya, bu enkaza dönen apartmanda annesi Hayriye Kaya'yı, kız kardeşi Fatma Kaya Peksoy'u, eniştesi Mahmut Peksoy'u ve dokuz aylık yeğeni Çınar Peksoy'u kaybetti. Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen adaletin sağlanamadığına dikkati çeken Kaya, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen birçok binanın iddianamesi hazırlanmadı. Bu binalardan birisi de Hatay Fuat Koku Sitesi'nde ailemi kaybettiğim bina. Henüz soruşturma aşamasında" diye konuştu.

"Biz 18 aydır sevdiklerimizin mezarına gidemiyoruz"

Kaya, savcılara seslenerek, "Bu soruşturmaları yürüten savcılara sesleniyorum. Artık bu soruşturma aşamasının tamamlanmasını istiyoruz. Yargılama sistemine geçilmesini, en adil biçimde sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Çünkü 18 aydır biz sevdiklerimizin mezarına gidemiyoruz. Lütfen çağrımıza sessiz kalmasınlar. Bu 18 aydır bitmeyen soruşturmaları şeffaf bir şekilde tamamlayıp dava sürecine geçilmesini talep ediyoruz" dedi.

Depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 3 yıllık Ilgım Apartmanı saniyeler içinde yıkıldı, 85 yurttaş yaşamını yitirdi. Mehmet Zübeyr Eğilmez de enkaza dönen apartmanda annesi Hatice, babası Ahmet ve kız kardeşi Betül Eğilmez'i kaybetti.

"Deprem ülkesinde var olan deprem soruşturmalarını davaya bile taşıyamıyorken..."

Eğilmez, "Ilgım Apartmanın yanındaki 20 yıllık binalar ayaktayken, 3 yıllık bir bina enkaz haline geldi. Ilgım Apartmanı, annemiz, babamız ve kız kardeşimiz dahil 85 komşularımızla enkaz altından çıkarttığımız ve cansız bedenlerine ulaştığımız bir yer. Ilgım Apartmanı'yla ilgili en büyük mağduriyetimiz soruşturmanın hala dava aşamasına geçmemesidir. Daha önceden tutuklanan müteahhit ve yapı denetimci, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen 'tek suçlu depremdir' minvalinde bir raporla ivedilikle serbest bırakılmıştır. Bu rapor yerinde inceleme olmadan tamamen varsayımlara dayalı bir şekilde oluşturulmuş ancak buna rağmen 6 aydır yeni bir bilirkişi raporu ortaya çıkmamıştır" diye konuştu.

"18 aydır iddianame bile ortada yok" diyen Eğilmez, "Biz, bu deprem kuşağı, deprem ülkesi olan Türkiye'mizde var olan deprem soruşturmalarını davaya bile taşıyamıyorken, yitirdiğimiz canlarımızın peşinden adaleti arayamıyorken bundan sonra olacak depremlerde vefat edecek vatandaşlarımızın kanı elimizde olur" ifadesini kullandı.

"Kamu görevlileri dahil tüm sorumluların olası kastla yargılanmalarını istiyoruz"

Depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Selim Köse Apartmanı da yıkıldı ve 42 yurttaş yaşamını yitirdi. Yağmur Suadiye Dalğıç, enkaza dönen apartmanda kız kardeşi Sakine Suadiye Aba, kız kardeşinin çocukları Deniz ve Rüzgar'ı kaybetti. Dalğıç, "Bu binada 14'ü çocuk olmak üzere 42 insan öldürüldü. Benim kız kardeşim ve 2 küçük yeğenim bu binada hayatlarını kaybettiler. Bina sadece 6 yıllıktı. Açtığımız davada dosya öncelikle bilirkişi raporu hazırlanmak üzere Gazi Üniversitesi'ne gönderilmişti ve ne yazık ki burada 8 ay boyunca bekletildi, hiçbir işlem yapılmadı. Sonrasında ise sebebi bilinmeyen bir şekilde dosya iade edildi. Neden iade edildiğini bilmiyoruz. Dosyayı yürüten savcı da bilmiyor. Sonrasında yeniden bilirkişi raporu hazırlanmak üzere Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gönderildi" bilgisini aktardı.

Dalğıç, kamu görevlilerinin dahil tüm sorumluların yargılanması gerektiğini belirterek, "Depremden 18 ay sonra öldürülen 42 insanımızla ilgili dosyamızda bir bilirkişi raporu yok, tutuklu yok, iddianame yok. Biz Adalet Peşinde Aileleri olarak davalarımızın peşini bırakmayacağız. Öldürülen ailelerimizin adaletleri sağlanana kadar sorumlular yargılanana kadar bu davaların peşini bırakmayacağız. Kamu görevlileri dahil tüm sorumluların olası kastla yargılanmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Depremin Üzerinden 18 Ay Geçti Hâlâ İddianameler Hazırlanmadı... "Kamu Görevlileri Dahil Tüm Sorumluların Olası Kastla Yargılanmalarını İstiyoruz"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Depremin Üzerinden 18 Ay Geçti Hâlâ İddianameler Hazırlanmadı... 'Kamu Görevlileri Dahil Tüm Sorumluların Olası Kastla Yargılanmalarını İstiyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Depremin Üzerinden 18 Ay Geçti Hâlâ İddianameler Hazırlanmadı... "Kamu Görevlileri Dahil Tüm Sorumluların Olası Kastla Yargılanmalarını İstiyoruz" - Son Dakika
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