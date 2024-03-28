Evlenmek için kredi alacak depremzede gençlerin eğitimine başlanıldı - Son Dakika
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Evlenmek için kredi alacak depremzede gençlerin eğitimine başlanıldı

Adıyaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hayata geçirdiği 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında krediden faydalanmak isteyen genç çift adaylarının evlilik öncesi eğitimlere başladı. Proje ile evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunulacak.

28.03.2024 20:07
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Evlenmek için kredi alacak depremzede gençlerin eğitimine başlanıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hayata geçirdiği 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında krediden faydalanmak isteyen genç çift adaylarının evlilik öncesi eğitimlere başladı.

Sağlam bir aile yapısı ile sağlık bir toplumun temelini oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni geçtiğimiz aylarda hayata geçirerek Aile ve Gençlik Fonu kurulmuştu. Bu nedenle, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kurulmuştu.

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olmak için başvurusu onaylanan çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Adıyaman, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde pilot olarak başlatılan proje ile genç çift adaylarına 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi verilecek. 15 Şubat 2024 itibarıyla alınmaya başlayan başvurulardan Adıyaman'da 24 çiftin başvurusu onaylandı. Başvurusu onaylanan çiftler Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde eğitime alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici, Müdür Yardımcısı İsmail Yetiş, Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Hulusi Kara eğitime katıldı. Eğitim Uzmanı Murat Sertpolat tarafından gençlere eğitim verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici, eğitimden önce yaptığı açıklamada, "Sizler aslında hayatın gen güzel kararını vererek, evlilik kararı almışsınız. Hayatta yeni bir başlangıç, yeni bir süreç kararı alarak en güzel kararı verdiniz. Bakanlık olarak almış olduğunuz bu güzel kararı desteklemek ve bu birlikteliğinizi, beraberliğinizi mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeniz için ve destek olmak için bir proje başlattık. Biz bu proje kapsamında sizleri iki yönüyle destekliyoruz. Birincisi maddi anlamda sizi destekliyor olacağız. Belli bir miktarda ekonomik destek veriyoruz. Bu destek 2 yıl geri ödemesiz, geri kalan iki yılında eşit taksitlerle geri ödenecek. Öte yandan sizleri hem eğitim hem de danışmanlık yönüyle destekliyor olacağız. Amacımız toplumun temeli olan, geleceğimizin teminatı olan sizlerin başlatmış olduğu bu aile yapısının sağlıklı bir şekilde ileriye gitmesi, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasıdır" diye konuştu.

Kredisi onaylanan gençler ise deprem sonrası maddi olarak zorluk içerisinde olduklarını ve bu kredinin mutlu bir yuva kurmak adına çok faydalı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlenmek için kredi alacak depremzede gençlerin eğitimine başlanıldı - Son Dakika

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