Evlenmek için kredi alacak depremzede gençlerin eğitimine başlanıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın deprem bölgesinde hayata geçirdiği 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi' projesi kapsamında krediden faydalanmak isteyen genç çift adaylarının evlilik öncesi eğitimlere başladı.
Sağlam bir aile yapısı ile sağlık bir toplumun temelini oluşturmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni geçtiğimiz aylarda hayata geçirerek Aile ve Gençlik Fonu kurulmuştu. Bu nedenle, aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu kurulmuştu.
Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile evlenmeyi planlayan çiftlere ekonomik, psikolojik ve sosyal destekler sunarak evliliklerinin daha sağlam bir temele oturmasına yardımcı olmak için başvurusu onaylanan çiftlere evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanacak. Adıyaman, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri), Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde pilot olarak başlatılan proje ile genç çift adaylarına 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin TL tutarında faizsiz kredi verilecek. 15 Şubat 2024 itibarıyla alınmaya başlayan başvurulardan Adıyaman'da 24 çiftin başvurusu onaylandı. Başvurusu onaylanan çiftler Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde eğitime alındı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici, Müdür Yardımcısı İsmail Yetiş, Sosyal Hizmet Müdürü Ahmet Hulusi Kara eğitime katıldı. Eğitim Uzmanı Murat Sertpolat tarafından gençlere eğitim verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Bilici, eğitimden önce yaptığı açıklamada, "Sizler aslında hayatın gen güzel kararını vererek, evlilik kararı almışsınız. Hayatta yeni bir başlangıç, yeni bir süreç kararı alarak en güzel kararı verdiniz. Bakanlık olarak almış olduğunuz bu güzel kararı desteklemek ve bu birlikteliğinizi, beraberliğinizi mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeniz için ve destek olmak için bir proje başlattık. Biz bu proje kapsamında sizleri iki yönüyle destekliyoruz. Birincisi maddi anlamda sizi destekliyor olacağız. Belli bir miktarda ekonomik destek veriyoruz. Bu destek 2 yıl geri ödemesiz, geri kalan iki yılında eşit taksitlerle geri ödenecek. Öte yandan sizleri hem eğitim hem de danışmanlık yönüyle destekliyor olacağız. Amacımız toplumun temeli olan, geleceğimizin teminatı olan sizlerin başlatmış olduğu bu aile yapısının sağlıklı bir şekilde ileriye gitmesi, sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılmasıdır" diye konuştu.
Kredisi onaylanan gençler ise deprem sonrası maddi olarak zorluk içerisinde olduklarını ve bu kredinin mutlu bir yuva kurmak adına çok faydalı olduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Evlenmek için kredi alacak depremzede gençlerin eğitimine başlanıldı - Son Dakika
Kapaklı Belediyesi tarafından düzenlenen Gönül Sofraları iftar programına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Programda, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Prof. Dr. Mustafa Karataş da konuşma yaptı. İftarın ardından semazen gösterisi yapıldı.
Final Okulları İlkokulu öğrencileri, Diyarbakır'da büyükanne ve büyükbabalarını iftarda ağırlayarak, Hacivat-Karagöz ve farklı oyun gösterileriyle özel bir anı yaşattı. Okul müdürü, bu etkinlikle öğrencilere saygı, sevgi, merhamet ve misafirperverlik gibi değerleri pekiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Aksaray'da bir düğün salonunda iftar programı düzenledi. Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç, programda ramazanın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, kurumun vakıf kültürü ve geleneği gereği iyilik ve takvada yarışan bir kimliğe sahip olduğunu belirtti. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen Megasaray Hotels Açık'ta çeyrek finale yükseldi. Sönmez, Alman raket Ella Seidel'i yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez'in performansı Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş tarafından övgüyle karşılandı.
Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Çıkışıyla birçok oyuncuyu ekran başına kitleyen Diablo IV, bu akşam 20: 00'dan itibaren Xbox Game Pass üyelerinin kütüphanelerine ekleniyor. Diablo IV artık Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Xbox konsolu için Xbox Game Pass aracılığıyla Xbox ve bilgisayar üzerinden oynanabilir. Oyuncular, övgüyle karşılanan görev serisini deneyimlemek, geniş ortak dünyayı keşfetmek ve oyuna düzenli olarak yeni öğeler, düşmanlar, mekanikler ve çok daha fazlasını getiren sezonluk içeriklerin tadını çıkarmak için hemen oynamaya başlayabilir.
Marvel Rivals oyunu, mayıs ayında ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Oyun, Marvel evreninden birçok ikonik kahramanı kontrol etme imkanı sunacak ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratabilir. Oyunun performansı ve stabilitesi merak konusu olsa da, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olması bekleniyor. Oyunda yer alacak başlıca karakterler arasında Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm bulunuyor. Oyunun gelecekte daha fazla karakterle güncelleneceği ve uzun dönemli destek alacağı da belirtiliyor. Oyun, Doktor Doom ve onun 2099 yılından gelen rakibi arasındaki savaşı konu alıyor ve kahramanlarımız dünyanın yok olmasını engellemek için birlik olmak zorunda kalacak. Marvel yönetimi, Rivals'ın Marvel evreni sevenlerin gönlünde taht kuracak bir yapım olacağını iddia ediyor.
Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı SU7 elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı. En düşük özelliklere sahip olan SU7 Standard modeli 29 bin 870 dolara satılacak. SU7 Pro'nun fiyatı 34 bin dolar, SU7 Max Performance'ın fiyatı ise 41 bin 500 dolar olarak belirlendi. Xiaomi SU7'nin Tesla Model 3'ten daha ucuz olması rekabeti kızıştıracak.
PlayStation Plus aboneleri için Nisan ayı oldukça heyecan verici geçecek. Üç ücretsiz oyunun yanı sıra özel içerikler de sunulacak. Oyunlar arasında Immortals of Aveum, Minecraft Legends ve Skul: The Hero Slayer yer alıyor. Ayrıca Overwatch 2 Mega Paketi de üyelere özel olarak sunulacak. PlayStation 5 kullanıcıları artık otomatik klip oluşturabilecekler. Mart ayının sonunda indirilebilecek olan diğer oyunları da kaçırmamanız öneriliyor.
YEO Teknoloji'nin yüzde yüz iştiraki olan Reap Battery için İstanbul Tuzla'da inşası devam eden yerli batarya fabrikasında üretim işlemleri yerli robotlar tarafından gerçekleştirilecek. Fabrikanın kapasitesinin ilk yıl için tek vardiyada 1 GWh olması planlanıyor. Bu yatırımla Reap Battery, enerji depolama sistemleri alanında çeşitli çözümler sunacak ve enerji depolama sistemlerinin dünya çapında büyümesine katkı sağlayacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki iftar programında Mansur Yavaş'a yüklenerek, onun artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olduğunu söyledi. Akşener, seçimlerde hür ve müstakil bir şekilde yer alacaklarını vurgulayarak, ittifak siyasetine karşı durduklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?