Depremzedelerin Malzemeleri Çalındı

1) DEPREMZEDELERİN KÖY EVLERİNDEN 11 MİLYON DEĞERİNDE MALZEME ÇALDILAR

OSMANİYE'de depremzedeler için inşa edilen köy evlerinden 11 milyon TL değerinde su saati ve inşaat malzemesi çalan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Merkez, Kadirli, Düziçi ve Hasanbeyli ilçelerindeki 11 köyde, 9 Mart-30 Nisan tarihleri arasında, depremzedeler için inşa edilen evlerden kimliği belirsiz şüpheliler tarafından 11 milyon TL değerinde su saati ve inşaat malzemesi çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma yaptı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayları gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini belirledi. İsimleri açıklanmayan 3 şüpheli, adreslerine yönelik operasyonla gözaltına alındı. Çalınan malzemelerin bir kısmının hurdacılara satıldığı belirlendi. Bir kısmı da adreslerde ele geçirilip sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.