Dera'da sabotaj hazırlığındaki Hizbullah hücresine operasyonda 3 kişi yakalandı

ŞAM(AA) - Suriye'nin Dera ilinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 Hizbullah unsurunun yakalandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Dairesi, Dera'daki Yermuk Havzası'nda sabotaj planı yapan Hizbullah bağlantılı bir hücreye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hücre üyesi 3 kişi gözaltına alınırken, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan roket fırlatma platformları da ele geçirildi.