Dera'da sabotaj hazırlığındaki Hizbullah hücresine operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Dera'da sabotaj hazırlığındaki Hizbullah hücresine operasyonda 3 kişi yakalandı

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Suriye'nin Dera ilinde Yermuk Havzası'nda sabotaj planı yapan Hizbullah bağlantılı hücreye operasyon düzenlendi. İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Dairesinin operasyonunda hücrenin 3 üyesi gözaltına alınırken, roket fırlatma platformları ele geçirildi.

ŞAM(AA) - Suriye'nin Dera ilinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 Hizbullah unsurunun yakalandığı bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, İç Güvenlik Güçleri ile Genel İstihbarat Dairesi, Dera'daki Yermuk Havzası'nda sabotaj planı yapan Hizbullah bağlantılı bir hücreye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda hücre üyesi 3 kişi gözaltına alınırken, saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan roket fırlatma platformları da ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dera'da sabotaj hazırlığındaki Hizbullah hücresine operasyonda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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