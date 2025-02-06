Dereli'de Asker Uğurlama Eğlencesinde Silahlı Yaralama

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Giresun'un Dereli ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde bir gencin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan zanlı hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

İlçenin Küçükahmet köyünde iki gün önce düzenlenen asker uğurlama eğlencesi sırasında havaya rastgele ateş açarak B.G'nin (21) yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan B.G'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.