Dereli Kaplıcaları\'nda Su Seviyesi Arttı

11.04.2026 11:26
Emet'teki kaplıcalarda yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi, taşmalar yaşandı.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Dereli Kaplıcaları'na ait kaynağın su seviyesi yoğun yağışlar nedeniyle arttı.

Bölgede artan yağışlarla kaplıca kaynaklarının debisinin yükseldiği, özellikle bazı havuzlarda taşma yaşandığı gözlendi.

Kaplıcanın yer aldığı Günlüce köyünün muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların önceki yıllara göre daha yoğun olduğunu söyledi.

Kaplıcaların birden fazla kaynaktan beslendiğini belirten İnan, "Kaynaklardan gelen su miktarında artış var. Özellikle bir kaynaktan gelen suyun debisi yükseldiği için havuzlarda taşkın meydana geldi." dedi.

İnan, kaplıca suyunun sıcaklığında değişiklik olmadığını ifade ederek, yağışların sürmesi halinde taşkınların devam edebileceğini kaydetti.

Daha önce de benzer durumların yaşandığını dile getiren İnan, yoğun kar ve yağmurun olduğu yıllarda kaplıcalarda taşkın görüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
