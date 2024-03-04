Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Deniz Mahallesi Liman Yolu'nda seyreden Ahmet Arda (60) idaresindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Ahmet Arda'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Derince'de motosiklet ile tır çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce'nin Aziziye Mahallesinde yapılan 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkezde Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Başhekimliği birimleri de yer alıyor.
Çanakkale'de gerçekleşen 4,9'luk deprem Marmara'da pek çok ilde hissedilirken, Bursa'da yaşadığı korku nedeniyle ikinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti.
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