Dervişiye Camisi Bayramda Açılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan ve 1865 yılında inşa edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2016'da restorasyonu yapılan Dervişiye Camisi'nin çatısı ile minaresi depremde yıkıldı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yeniden ayağa kaldırılan 161 yıllık camide çalışmalar tamamlandı.

Orijinal mimarisine sadık kalınarak restorasyonu yapılan cami, yarın bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak.