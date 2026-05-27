Dervişoğlu'ndan Bayram Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bayram namazını Ankara'da Abdulkerim Kuzu Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı ve parti mensupları simit dağıttı.

Dervişoğlu, bayramlaşmanın ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"BÜTÜN PROBLEMLERİN YANINDA BİR DE MUTSUZLUK SORUNUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Her bayram namazı çıkışında bayram tadında bayramlar temenni ediyordum milletimize ama her bayram bir önceki bayramı da takdir edersiniz ki aratıyor. Ülkemizde bütün problemlerin yanında şimdi bir de hakim olan mutsuzluk sorunuyla karşı karşıyayız. Yüzler gülmüyor. Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabicek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor. Sofralarınıza bereket niyaz ediyorduk hanelerimizi mutluluk niyaz ediyorduk öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksunluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir."

"BU BAYRAMDA GÜZEL AHLAK TEMENNİ EDİYORUM"

Ben insanlara bu bayramda; huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum. İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum. Allah yukarıda diyeceğim ama siz de biliyorsunuz ki Allah her yerdedir o sebeple bu uyarımı ciddiye alması icap edenlerin de bu bayram gününün yüzü suyu hürmetine insanlaşmasını diliyorum."