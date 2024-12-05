Dervişoğlu'ndan DİSK'e Ziyaret

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Servet değerinde teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücrete ilişkin fikir alışverişinde bulunkak için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu ziyaret etti. İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'na İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci ve Alper Akdoğan ziyarette eşlik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, asgari ücret toplantıları öncesi gerçekleştirdiği ziyaretlerin son durağı Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) oldu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüş alışverişinde bulunan Dervişoğlu'na İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci ve Alper Akdoğan eşlik etti.

Görüşmelerin ardından bir açıklama yapılmadı.