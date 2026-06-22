Dervişoğlu'ndan HÜR-SEN Ziyareti - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan HÜR-SEN Ziyareti

22.06.2026 19:28
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu, HÜR-SEN ile kamu çalışanlarının sorunlarını görüşerek mitinge davet etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HÜR-SEN Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dervişoğlu, siyasetin vatandaşın sorunlarına odaklanması gerektiğini belirterek, sendikaların çözüm üretme süreçlerinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Dervişoğlu, HÜR-SEN yönetimini 27 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek "Bayrak Açıyorum" mitingine de davet etti.

Dervişoğlu, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu'nu (HÜR-SEN) ziyaret ederek Genel Başkan Levent Kuruoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ve İYİ Parti STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan da ziyarette hazır bulundu. Yaklaşık yarım saatlik görüşmenin ardından Dervişoğlu ve Türkoğlu, HÜR-SEN Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Kuruoğlu, Dervişoğlu'nun ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirerek, "Bugün kendisiyle kamu çalışanlarının sorunlarıyla ilgili uzun bir sohbet ettik" dedi.

Kuruoğlu'ndan sonra söz alan Dervişoğlu, HÜR-SEN'in kuruluşundan bugüne çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. Kuruoğlu'nun daha önce İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, bugünkü görüşmenin bir iadeiziyaret olduğunu söyledi.

"ÇÖZÜLMESİ İCAP EDEN ÇOK ÖNEMLİ DERTLER VAR"

Dervişoğlu, Kuruoğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kamu alanında çalışanların sendikası burası. Bu alanda yaşanan sıkıntılarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle özel okul öğretmenlerinin de sorunlarıyla alakalı görüşlerimizi paylaştık. Çözülmesi icap eden çok önemli dertler var. Bir taraftan liyakat sorunu var, öbür taraftan mülakat sorunu var. Diğer taraftan maaş problemi var."

Dervişoğlu, partisinde diğer siyasi partilerden farklı olarak "memur sendikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı" makamı da olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sendikalardan gelen bilgi ve veriler ışığında dile getirilmesi gereken konular var. Bizim diğer siyasi partilerden farklı bir yanımız var. Her siyasi partinin sivil toplum kuruluşlarından sorumlu bir genel başkan yardımcısı bulunuyor. Bizde ise hem sivil toplum kuruluşlarından sorumlu bir genel başkan yardımcısı hem de memur sendikalarından sorumlu bir genel başkan yardımcısı var. Sayın Selçuk Türkoğlu Bey, kamu sendikalarından sorumlu genel başkan yardımcımızdır. Dolayısıyla bu alandaki sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getirilmesi konusunda da konuya önemli katkılar sağlayan bir arkadaşımızdır."

SENDİKALARIN ÖNEMİNE VURGU

HÜR-SEN'in Türkiye'nin bütün sorunlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirten Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşın büyük dertleri var. Siyaset ise vatandaşın dertlerinden ziyade kendi sorunlarıyla meşgul. Diğer taraftan bakıldığında, siyaset kendi sorunlarını vatandaşa çözdürmeye çalışıyor. Biz bu anlayışa karşıyız. Vatandaşın sorunlarının çözüleceği yer siyasettir. Siyaseti fikren ve zihnen destekleyen yapılar da sivil toplum kuruluşlarıdır. Bir sorunla karşı karşıya kaldığınızda, sorunun doğru tespit edileceği ve o soruna ilişkin çözüm önerilerinin geliştirileceği yerler sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu sebeple sendikalar bizim için çok önemlidir. Aslında bu durum bütün siyasi partiler için de geçerlidir. Her siyasi partinin, sendikalarla iş birliğini güçlendirerek çözüm paketlerini ortaklaşa hazırlaması gerekir. Ben özellikle burada bunu gördüm. Sayın Genel Başkan ve ekibinin, Türkiye'nin bütün sorunlarına karşı hazırlık içinde olduğunu, çözüm yolunda da büyük bir çaba sarf ettiklerini gördüm."

ANKARA MİTİNGİ'NE DAVET

Basın açıklamasının ardından Dervişoğlu, Kuruoğlu'nu İYİ Parti'nin 27 Haziran'da Ankara Tandoğan'da düzenleyeceği "Bayrak Açıyorum" mitingine davet etti.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan HÜR-SEN Ziyareti - Son Dakika

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