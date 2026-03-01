(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'e, annesinin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, annesinin vefatı nedeniyle Selahattin Özgündüz'e taziye ziyaretinde bulundu.
Dervişoğlu, Türkiye Caferileri Lideri Özgündüz'e başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Dervişoğlu'ndan Özgündüz'e Taziye - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?