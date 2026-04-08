Dervişoğlu: Türkiye Yönetilemiyor, Seçim Zamanı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ben Türkiye yönetilmediği için zaman kaybetmeden bir seçime ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşıyorum. Hiç kimse süreçte yaşananları sulandıracak adımları atmasın. Milleti de farklı farklı tartışmaların içine çekmesin. Ben gerekçelerimi söylüyorum, diyorum ki Türkiye yönetilemiyor. Demokrasilerde eğer ülkeyi yöneten iktidar yönetmeyi beceremiyorsa bunun çaresi seçimdir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Demokrasilerde eğer ülkeyi yöneten iktidar yönetmeyi beceremiyorsa bunun çaresi seçimdir"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçime yönelik olası tarihlere ilişkin 'Bu 2027 olabilir ama Mayıs 2028'te seçim olmak zorunda. Seçim için en uygun takvim haziran ve kasım arasında' dedi. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Ben Türkiye yönetilmediği için zaman kaybetmeden bir seçime ihtiyaç duyulduğu kanaatini taşıyorum. Hiç kimse süreçte yaşananları sulandıracak adımları atmasın. Milleti de farklı farklı tartışmaların içine çekmesin. Ben gerekçelerimi söylüyorum, diyorum ki Türkiye yönetilemiyor. Demokrasilerde eğer ülkeyi yöneten iktidar yönetmeyi beceremiyorsa bunun çaresi seçimdir" yanıtını verdi.

"Çağrısının bizi kapsadığı kanaatini taşımıyorum"

"DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dün siyasi iklimin normalleşmesi için bir araya gelelim çağrısı yaptı hem iktidar hem muhalefete. Bu konuyu siz nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine ise "Çağrısının bizi kapsadığı kanaatini taşımıyorum. Çünkü onların çerçevesini çizdiği 'ihanet komisyonuna' oturmadık. Şimdi yeni kuracakları masalara oturmayacağımızı herkesten iyi bilirler" dedi."