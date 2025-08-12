Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Bulut, İstasyon Caddesi'nde hayırlı işler dileğinde bulunduğu esnafla sohbet etti.
Vatandaşların da isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
Bulut, ahilik anlayışıyla hareket eden esnaflara teşekkür etti.
