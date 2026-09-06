Destici: Muhsin Yazıcıoğlu davası tüm şüphelerle aydınlatılacak - Son Dakika
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Destici: Muhsin Yazıcıoğlu davası tüm şüphelerle aydınlatılacak

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, dosyanın Ankara'ya geldiğini ve 19 kişinin tutuklandığını belirterek, süreç sonunda tüm şüphelerin aydınlatılacağını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmaya ilişkin, "Biz inanıyoruz ki bu sürecin sonunda bütün şüpheler aydınlatılacak, olay tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak." dedi.

Destici, partisinin Kocaeli İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentte düzenlenen 5. Geleneksel Sivas Gardaşlık Buluşması'na katıldıklarını belirterek, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Kimsenin Türk milletinin kardeşliğini ve birliğini bozamayacağını dile getiren Destici, farklı etnik köken ve mezheplere mensup tüm vatandaşların devlet ve hukuk önünde eşit olduğunu, hiçbirinin diğerine üstünlüğünün bulunmadığını söyledi.

Türkiye'nin yıllar içinde güçlendiğini, savunma sanayisindeki adımları ve dış politikadaki başarılarıyla Türk dünyası ve İslam coğrafyasına daha fazla el uzattığını vurgulayan Destici, bu durumun başta İsrail olmak üzere bazı ülkeleri ve Netanyahu'yu rahatsız ettiğini söyledi.

Destici, "Bunların Türkiye'ye gücü yetmez. Türk milletine gücü yetmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasına saklanarak Türkiye'ye saldırmaya ya da hakaret etmeye çalışıyor ama Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türk milleti büyük bir millettir. Herkese de günü geldiğinde hak ettiği cevabı verecektir. Hem Türkiye'ye yaptığı hakaretlerin hem Gazze'de yaptığı soykırımın hesabını mutlaka ama mutlaka katiller ve soykırımcılar bir gün gelecek ödeyecektir." diye konuştu.

Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini anımsatan Destici, şöyle devam etti:

"Yeni bir sürece başladık. Adalet Bakanlığımızda faili meçhul suçları araştırma komisyonu kuruluyor ve bizim hadisemiz de bu kurulun gündemine girdi. Bizim de talebimiz ve başvurumuz burada. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bir irade ortaya koydu. Sayın Adalet Bakanımızın kararlı ve ilgili başsavcılığımız, başsavcı vekilliğimiz ve dosya savcılarımızın titiz çalışması sonucu, dosya Maraş'tan Ankara'ya geldi ve bir ay önce bir operasyon gerçekleştirildi. 28 kişi gözaltına alındı, 19 kişi tutuklandı. Soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri de hep birlikte göreceğiz ve müşahede edeceğiz. Biz inanıyoruz ki bu sürecin sonunda bütün şüpheler aydınlatılacak, olay tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak. Liderimiz şehit Muhsin Başkanımızın ve onunla birlikte şehadete yürüyen arkadaşlarımızın ölümlerinde, bu suikastte ve sabotajda kimin payı ve kusuru varsa mutlaka ama mutlaka hukuk önünde hesabını verecektir."

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: Muhsin Yazıcıoğlu davası tüm şüphelerle aydınlatılacak - Son Dakika

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