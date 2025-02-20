Detroit'te Yüzyıllık Su Borusu Patladı, Araçlar Dondu

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- Detroit'te yüzyıllık su borusu patladı, araçlar donan suyun içinde kaldı

MİCHİGAN - ABD'nin Detroit kentinde bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patlamasıyla sokak sular altında kaldı. Sokakta park eden araçlar, hava sıcaklığının da-21'lere kadar düşmesi sonucu donan suyun içinde kaldı.

ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinin güneybatısında bir mahallede 1930'larda yapılmış ana su hattı patladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlamanın ardından mahalle su altında kaldı. Hava sıcaklığının da -21'lere kadar düşmesi sonucu sokakları basan su dondu. Sokakta park eden araçların da donan suyun içinde kalmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı. 17 Şubat'ta yaşanan olayın ardından belediye görevlilerinin sorunu çözmek üzere çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Donan suyun içinde kalan araçların görüntüsü sosyal medyada 35 binden fazla kişi tarafından izlendi.