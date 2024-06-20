DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf'ın Annesi Vefat Etti

(ANKARA) - DEVA Partisi'nin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın annesi Gülseren Bostancı yaşamını yitirdi.
Bostancı'nın cenazesi yarın Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da katılması bekleniyor.
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