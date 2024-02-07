DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen: İstanbul\'un deprem riskine karşı alınan önlemler yetersiz

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, İstanbul'un deprem riskine karşı alınmaya çalışılan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.
Esen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük bir felaket yaşandığını belirtti.
Deprem bölgesinde gözyaşlarının dinmediğini ifade eden Esen, bölgede acıların hala taze olduğunu dile getirdi.
Yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatan Esen, "Sorun çözme kabiliyeti olan, kentini seven, rant peşinde koşmayan insanlara oy verilmeli." dedi.
Elif Esen, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un "imar barışının mimarı ve savunucusu" olduğunu söyleyerek, eleştirilerde bulundu. Esen, şunları kaydetti:
"İstanbul'un deprem riskine karşı alınmaya çalışılan önlemler yetersiz. Trafik yükü, artan ray yoluna rağmen azalmak yerine çoğalıyor. İstanbul'un derin yoksulluk sorunlarına, düzensiz göçe bir çare bulunamıyor. İstanbul, dünyanın en değerli kenti olabilir, belki aynı zamanda en bahtsız şehri... Ancak biz DEVA Partisi olarak ülkemiz gibi İstanbul'u da çok önemsiyoruz. İstanbul'u hak ettiği gibi yönetmeyi, DEVA Partisi'nin hakkın, adaletin yanında duran, verdiği sözü tutan anlayışıyla vatandaşa gerçek güveni, devlet güvenini hissettiren anlayışıyla yönetmeyi, İstanbullulara haklarını teslim etmeyi vadediyoruz."
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