Devegeçidi Barajı Yağışlarla Doldu - Son Dakika
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Devegeçidi Barajı Yağışlarla Doldu

Devegeçidi Barajı Yağışlarla Doldu
05.06.2026 10:39
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Diyarbakır'daki Devegeçidi Baraj Gölü, son yağışlarla 2019'dan beri en yüksek doluluğa ulaştı.

DİYARBAKIR'da kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde düşen Devegeçidi Baraj Gölü, son dönemde etkili olan yağışlarla yeniden doldu. Barajdaki doluluk seviyesi, dronla görüntülendi.

Devegeçidi Çayı üzerinde tarımsal sulama amacıyla 1972 yılında kurulan ve 220 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip Devegeçidi Baraj Gölü, son yıllarda etkisini artıran kuraklık nedeniyle su kaybı yaşadı. İklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle su seviyesinin önemli ölçüde düştüğü baraj gölüne, 2019 yılında tarımsal sulamanın sürdürülebilmesi için Dicle Baraj Gölü'nden Kralkızı-Dicle Ana Sulama Kanalı aracılığıyla 30 milyon metreküp su takviyesi yapıldı. Su takviyesinin yanı sıra bu yıl kış ve bahar mevsimlerinde etkili olan yağışlarla Devegeçidi Baraj Gölü yeniden doldu. Barajdaki doluluk seviyesi, dronla görüntülendi.

'2019'DAN BERİ BÖYLE DOLMAMIŞTI'

Baraj gölüne yakın Avcısuyu Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Aslan, barajdaki doluluk oranının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek, "Devegeçidi Barajı'na yakın Avcısuyu Mahallesi'nde yaşıyorum. Devegeçidi Barajı tarımsal sulama amaçlı kullanılıyor. Kar ve yağmur epey iyi yağdı ve baraj tamamen doldu. 2019'dan beri şu ana kadar böyle dolmamıştı. 2019'da barajda su olmadığı için Dicle ve Kralkızı barajlarından su takviyesi yapıldı. Yağışlar olmasa bile bu barajın doluluk oranı 2 yıla yetecek kadar var" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Devegeçidi Barajı Yağışlarla Doldu - Son Dakika

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