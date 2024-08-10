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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan Klasik Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Mirmahmud Miralioğlu Fattayev'i kabul etti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, kendisini makamında ziyaret eden Fattayev ile görüştü.

Görüşmede, Bahçeli ve Fattayev "iki devlet bir millet" anlayışı içinde Türk dünyasının gündemi ve geleceğine yönelik sohbet etti.