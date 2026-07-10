Devrek\'te Sağlıklı Yaşam Kampanyası

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası gerçekleştirildi.

Devrek Kaymakamlığı himayelerinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Herkes İçin Spor" kampanyası kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Devrek Belediye Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen programda, vatandaşlara yönelik sağlık ve fiziksel uygunluk değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında stant ölçümleri, otur kalk testi, denge değerlendirmesi, toplu yürüyüş ve aerobik etkinlikleri düzenlenerek vatandaşların aktif yaşama teşvik edilmesi hedeflendi.

Etkinlikle, toplumda düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının yaygınlaştırılması ve her yaştan vatandaşın spora yönlendirilmesi amaçlandı.