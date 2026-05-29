Devrekani'de Tarım Arazileri Sular Altında

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sağanağın ardından sular altında kalan tarım arazileri zirai dron ile görüntülendi.

Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkili oldu. Devrekani ve Taşköprü ilçelerinin ise bazı köylerinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle su taşkınları yaşandı.

Devrekani ilçesine bağlı Kadirbey Mahallesi'ndeki şeker pancarı ve mısır arazileri sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Zirai dron operatörü Emre Keskin, taşkınların yaşandığı bölgeleri havadan görüntüledi.

Görüntülerde geniş bir tarım arazisinin sular altında kaldığı görülüyor.