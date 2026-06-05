Dezenflasyonda Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, para, maliye ve gelirler politikalarını arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşların refahını kalıcı biçimde artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, kararlılıkla ve eşgüdüm içinde hayata geçirilen politikalarla enflasyonla mücadeleye devam edildiğini belirtti.

Tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 1,71 ile geçen aya kıyasla belirgin şekilde yavaşladığını ifade eden Yılmaz, yıllık enflasyonun da yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı. Yılmaz, taze meyve ve sebze fiyatlarında görülen iyileşmenin etkisiyle de gıda fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,5 oranında düştüğünü aktardı.

Yılmaz, mayıs enflasyonunda görülen hızlı gerilemenin, önceki ay gözlemlenen artışın kalıcı bir eğilime dönüşmediğini ve geçici unsurlarla sınırlı kaldığını gösterdiğini belirterek, "Bu görünüm fiyatlama davranışları üzerinde kalıcı ve genele yayılan bir etkinin oluşma riskinin sınırlı kaldığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Geçici şokların vatandaşlarımızın alım gücü üzerinde kalıcı bir baskıya dönüşmemesi için kurumlarımızla eşgüdüm içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Para, maliye ve gelirler politikalarımızı, gıda, konut, lojistik ve enerji alanındaki arz yönlü adımlarla destekleyerek dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmayı hedefliyoruz."