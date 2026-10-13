DHMİ açıklamasına göre Malatya Havalimanı'nda eylül yolcu trafiği 72 bin 547 oldu

Malatya Havalimanı'nı eylül ayında 72 bin 547 yolcu kullandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Havalimanı'nın eylül ayında iç hat yolcu trafiği 71 bin 83, dış hatlarda ise 1464 olarak kayıtlara geçti.

Malatya Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 422, dış hatlarda 14 olmak üzere toplamda 436'ya ulaştı.

Yük, kargo, posta, bagaj trafiğiyse eylül ayında toplamda 672 ton oldu.