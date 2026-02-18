DHMİ'de Sendikal Baskılara Tepki

(ANKARA) - Koruma ve Savunma İşçileri Sendikası (KOR-SAV) Başkanı İsa Kalkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) bazı müdür ve amirlerin çalışanların sendikal tercihler nedeniyle işten çıkarıldığını ve görev yerlerinin değiştirildiğini iddia ederek,"Bu sürecin takipçisi olmaya ve DHMİ emekçilerinin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

KOR-SAV Başkanı İsa Kalkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde yürütülen sendikal örgütlenme süreci sonrasında bazı çalışanların işten çıkarıldığı ve görev yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kalkan, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir sendikal süreçten bahsetmek için toplanmadık. Bugün burada ekmeğinden edilen insanların, onuru kırılan çalışanların yanında durdu diye cezalandırılan arkadaşlarımızın sesi olmak için toplandık. Bizim derdimiz sendikalar arası çekişme değil, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızdır. Bizimle beraber 'yol yürüdüler' diye çıkarılan üç güvenlik görevlisi arkadaşımız bu insanların yalnızca anayasal haklarını kullanıp sendikalı tercihte bulundu diye yalnızca bir düşünceye sahip oldular diye yalnızca ben de varım dediler diye işlerinden oldular. Şunu soruyoruz bir insanın ekmeği ile bu kadar kolay oynanır mı? Evine ekmek götüren bir babanın, bir annenin, bir gencin umudunu bu kadar kolay mı söndürürsünüz? Sadece bizim sendikamıza üye oldukları için şeflik, amirlikten, görevden alınan arkadaşlarımız var. Liyakat yerine keyfiyet konuşursa kurumun içinde adalet değil korku yürür. Buradan açık net bir şekilde taleplerimizi söylüyoruz. Bir bizim de yol yürüdükleri için işten çıkarılan arkadaşlarımızın derhal işlerine iade edilmesini istiyoruz. İki personel üzerindeki baskının mobbing korku ikliminin son bulmasını istiyoruz. Üç şeflik amirlik gibi görevlendirmelerin keyfi değil liyakat ve objektif kriterlere göre yapılmasını istiyoruz."