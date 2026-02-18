DHMİ'de Sendikal Baskılara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DHMİ'de Sendikal Baskılara Tepki

18.02.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOR-SAV Başkanı İsa Kalkan, DHMİ'de sendiksal tercihler nedeniyle işten çıkarılanları savundu.

(ANKARA) - Koruma ve Savunma İşçileri Sendikası (KOR-SAV) Başkanı İsa Kalkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde (DHMİ) bazı müdür ve amirlerin çalışanların sendikal tercihler nedeniyle işten çıkarıldığını ve görev yerlerinin değiştirildiğini iddia ederek,"Bu sürecin takipçisi olmaya ve DHMİ emekçilerinin yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

KOR-SAV Başkanı İsa Kalkan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde yürütülen sendikal örgütlenme süreci sonrasında bazı çalışanların işten çıkarıldığı ve görev yerlerinin değiştirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Kalkan, şunları söyledi:

"Bugün burada sadece bir sendikal süreçten bahsetmek için toplanmadık. Bugün burada ekmeğinden edilen insanların, onuru kırılan çalışanların yanında durdu diye cezalandırılan arkadaşlarımızın sesi olmak için toplandık. Bizim derdimiz sendikalar arası çekişme değil, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızdır. Bizimle beraber 'yol yürüdüler' diye çıkarılan üç güvenlik görevlisi arkadaşımız bu insanların yalnızca anayasal haklarını kullanıp sendikalı tercihte bulundu diye yalnızca bir düşünceye sahip oldular diye yalnızca ben de varım dediler diye işlerinden oldular. Şunu soruyoruz bir insanın ekmeği ile bu kadar kolay oynanır mı? Evine ekmek götüren bir babanın, bir annenin, bir gencin umudunu bu kadar kolay mı söndürürsünüz? Sadece bizim sendikamıza üye oldukları için şeflik, amirlikten, görevden alınan arkadaşlarımız var. Liyakat yerine keyfiyet konuşursa kurumun içinde adalet değil korku yürür. Buradan açık net bir şekilde taleplerimizi söylüyoruz. Bir bizim de yol yürüdükleri için işten çıkarılan arkadaşlarımızın derhal işlerine iade edilmesini istiyoruz. İki personel üzerindeki baskının mobbing korku ikliminin son bulmasını istiyoruz. Üç şeflik amirlik gibi görevlendirmelerin keyfi değil liyakat ve objektif kriterlere göre yapılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Dhmi, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHMİ'de Sendikal Baskılara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu

18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
17:33
Kenan Yıldız’ın telefon duvar kağıdını görenler ’’Helal olsun’’ diyor
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler ''Helal olsun'' diyor
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 18:57:33. #7.11#
SON DAKİKA: DHMİ'de Sendikal Baskılara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.