Dibeybe: Güçlü Ordu, Güçlü Libya

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya ordusunun kuruluş yıl dönümünde devletin gücünün ancak milleti ve egemenliğini koruyan birleşik bir orduyla inşa edilebileceğini belirtti.

Dibeybe, sosyal medya hesabından Libya ordusunun kuruluşunun 85 yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mesajında, "Libya ordusunun kuruluş yıl dönümünde, devletin gücünün ve istikrarının ancak hukuk bayrağı altında, milleti ve egemenliğini koruyan birleşik bir ulusal orduyla inşa edilebileceğini vurguluyoruz." ifadelerini kullanan Dibeybe, silahların yalnız devlet elinde olması için profesyonel orduyu güçlendirme ve ordu dışındaki "silahlı tezahürleri" yok etme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

"Ülkemizin içinde bulunduğu krizlere ve zorluklara rağmen pusula değişmedi, hedef belli: Ordusuyla, yasalarıyla, halkıyla güçlü bir devlet." değerlendirmesinde bulunan Dibeybe, Libya ordusunun kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.