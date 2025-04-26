Dicle'de dolu yağışı etkili oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yeşiltepe Mahallesi'ne bağlı Aşağı Saklı mezrasında etkili olan dolu ekinlere zarar verdi. Bilye büyüklüğünde yere düşen dolu, ekin ve meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi.
Son Dakika › Güncel › Dicle'de Dolu Yağışı Ekinlere Zarar Verdi - Son Dakika
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