Dicle Elektrik, Mardin'de kaçak elektrik kullanımına karşı operasyon düzenledi - Son Dakika
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Dicle Elektrik, Mardin'de kaçak elektrik kullanımına karşı operasyon düzenledi

Dicle Elektrik, Mardin'in Derik ilçesinde hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığını açıkladı. Şirket, borcunu ödemeyen abonelerin hizmetini sonlandırdığını ve kaçak trafoları toplattığını belirtti. Operasyonda jandarma ekipleri de yer aldı.

24.07.2024 13:12
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Dicle Elektrik tarafından Mardin'in Derik ilçesinde hacizli ve abonesiz 97 trafonun toplatıldığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dicle Elektrik'in Mardin'de başlatılan çalışmayla borcunu ödemeyen abonelerin aldığı hizmeti sonlandırdığı, kaçak kurulan trafoları toplattığı ayrıca borcunu ödemeyen ve kaçak kullanımda ısrar eden abonelerin trafolarını da "İcra Müdürlüğü" kararıyla muhafaza altına aldığı bildirildi.

Ekiplerin bölgede 2 milyonu aşkın abonenin hakkını korumak için kaçak tüketimle mücadele ettiği vurgulanan açıklamada, "(Ekipler) Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Atlı ve civarındaki mahallelerde borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesti. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışma sonucu tespit ettikleri kaçak trafoların tamamına el koydu. Engellemeler sebebiyle bölgeye daha önce müdahale edemeyen ekipler, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen 97 hacizli ve abonesiz trafo, 22 Temmuz'da güvenlik güçlerinin eşliğinde toplandı." ifadeleri kullanıldı.

Jandarma ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 118 personel, 2 vinç, 3 kamyon, kepçe, 10 platform ve 30 binek araçla kontroller gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yapılan tespitlere göre borcu bulunan ve tüm uyarılara rağmen herhangi bir ödeme girişiminde bulunmayan tarımsal sulama abonelerinin elektriklerinin kesildiği kaydedildi.

Mardin'de sadece bir gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmada yıllık yaklaşık 90 milyon lira tutarında kaçak tüketimin önüne geçileceği aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Enerji şebekesi ve ülke ekonomisine ciddi zarar veren trafolardaki bir günlük kayıt dışı kullanım, 23 bin abonenin bir aylık enerji kullanımına tekabül ediyor. Kaçak elektrik kullanımının önüne geçilmesi için yürütülen çalışmalar sürdürülecek. Yapılan çalışmalar neticesinde bölgedeki kaçak tüketim önemli ölçüde azaldı. Kaçak kullanımdan olumsuz etkilenen vatandaşlar söz konusu çalışmalardan memnun. Operasyonlar sırasında bazı çalışma arkadaşlarımız saldırılara maruz kaldı. Kayıp-kaçakla mücadele çalışmalarına destek sağlayan adli ve idari makamlar ile güvenlik birimlerine teşekkür ederiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dicle Elektrik, Mardin'de kaçak elektrik kullanımına karşı operasyon düzenledi - Son Dakika

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