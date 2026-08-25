Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Değerlendirmesi - Son Dakika
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Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Değerlendirmesi

Dicle Üniversitesi\'nde Sağlık Değerlendirmesi
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Dicle Üniversitesi'nde sağlık hizmetleri ve yeni hastane projesi ele alındı.

Dicle Üniversitesinde düzenlenen Hastane Danışma Kurulu Toplantısı'nda sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesinde düzenlenen toplantıda, sağlık hizmetlerinin işleyişi, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler ile yapımına başlanan 600 yataklı yeni hastane projesi ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, toplantıda, üniversitenin sağlık alanındaki kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, Başhekim Prof. Dr. Gökhan Kırbaş da hastanenin temmuz ve ağustos aylarında gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin sunum gerçekleştirdi, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ise üniversitenin eğitim, sağlık ve fiziki altyapı alanlarında devam eden çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Nizamiye, havuzbaşı ve rektörlük hizmet binasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim fakültesi yanında hayata geçirilmesi planlanan Öğrenci Merkezi projesi de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabahattin Ertuğrul'un yanı sıra başhekim yardımcıları, anabilim ve bilim dalı başkanları ile hastane yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Üniversitesi'nde Sağlık Değerlendirmesi - Son Dakika

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