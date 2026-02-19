Didim Belediye Başkanı Gençay'dan Eğitim Destek Atölyesi'ne Ziyaret

(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Destek Atölyesi'ni ziyaret etti. Gençay, "Eğitim Destek Atölye'mizde sınavlara hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların hayallerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Destek Atölyesi'nde sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Gençay da atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Gençay, sınav sürecine ilişkin öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Gençay, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitim Destek Atölye'mizde sınavlara hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. Onların hayallerine ulaşmaları için tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.