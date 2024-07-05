Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay Vatandaşları Ağırladı

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(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda vatandaşları ağırladı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda Didimli vatandaşları ağırlayan Başkan Gençay, ziyaretçilerin talep ve önerilerini dinledi, belediye imkanları çerçevesinde çözüm için birim amirlerine talimatlar verdi.

Gençay, "Sevgili hemşehrilerimle bir araya gelerek, Didim hakkında konuştuk. Bu buluşmada, komşularımla keyifli bir sohbet etme imkanı buldum. Sizin fikirleriniz, önerileriniz benim için çok değerli. Her birini dikkatlice dinledim, notlar aldım. Biliyorum ki Didim'i birlikte daha da güzelleştirebiliriz. Sizlerin desteği ve güveni ile daha güzel bir Didim için çalışmaya devam edeceğim. Hoş sohbetleri ve değerli fikirleri için tüm hemşehrilerime teşekkür ederim" dedi.