Didim'de Sahiller Yaz Sezonuna Hazırlanıyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi tarafından Altınkum Sahili'nde yaz sezonu öncesi yürütülen gece çalışmaları kapsamında kum eleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Hatice Gençay da çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Didim Belediyesi tarafından yaz sezonu hazırlıkları kapsamında Altınkum Sahili'nde gece saatlerinde kum eleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve konforlu alanlarda zaman geçirebilmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında sahilde biriken atıklar temizlenirken, kum eleme işlemleriyle sahil alanlarının yeni sezona hazırlanması hedefleniyor. Özellikle vatandaş yoğunluğunun az olduğu saatlerde gerçekleştirilen çalışmalarla, sahil düzeninin korunması ve çalışmaların daha verimli şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

GENÇAY, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Gençay, Didim'in en önemli turizm noktalarından biri olan sahillerde temizlik ve bakım çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların yaz sezonunda daha temiz ve düzenli alanlarda vakit geçirebilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.