Didim Belediyesi, Can Dostlar İçin Mama Üretiminde Kapasiteyi Artırdı

17.02.2026 17:53  Güncelleme: 20:21
Didim Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mama Fabrikası’nda üretim kapasitesi artırıldı. Tesise, 2025 yılı ekim ayı itibarıyla 500 litre kapasiteli yeni makine eklenirken, haftalık üretim miktarı da 400 kilogramdan 1 tona çıkarıldı.

Didim'de can dostların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mama Fabrikası'nda çalışmalar devam ediyor. Alanında uzman ekiplerin kontrolünde yürütülen üretim sürecinde; yeniden değerlendirilen artık yiyecekler sayesinde hem çevre korunuyor hem de besin değeri yüksek, içerik açısından zengin mamalar üretiliyor.

Didim'de can dostların sağlıklı ve dengeli beslenmesini sağlamak amacıyla belediye bünyesinde faaliyet gösteren Mama Fabrikası'nda çalışmalar devam ediyor. Alanında uzman ekiplerin kontrolünde yürütülen üretim sürecinde; yeniden değerlendirilen artık yiyecekler sayesinde hem çevre korunuyor hem de besin değeri yüksek, içerik açısından zengin mamalar üretiliyor.

Sokak hayvanları için düzenli ve sağlıklı beslenme

Mama Fabrikası'nda görevli uzman gıda mühendisi, tesisin işleyişine ilişkin, "Tesisimizde; otellerden, restoranlardan ve okullardan toplanan yemek artıkları ile fırınlardan temin edilen bayat ekmekleri bir araya getirerek, özel bir rasyonla protein değeri yüksek ve besleyici mama üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla hem gıda israfının önüne geçiyor hem de atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

2025 yılı ekim ayı itibarıyla üretim kapasitesini artırmak amacıyla mevcut iki üretim makinesine 500 litre kapasiteli yeni bir makine eklendi. Kurutma sürecini hızlandırmak ve üretimi daha verimli hale getirmek için tesise pelet kurutma ve soslama makinesi kazandırıldı. Yapılan iyileştirmeler sayesinde haftalık üretim miktarı 400 kilogramdan 1 tona çıkarıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 17 ton mama üretimi gerçekleştirilerek sürdürülebilir üretim anlayışı somut sonuçlara dönüştürüldü.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ndeki veteriner hekimler ise mama üretim sürecinin, alanında uzman gıda mühendisleri tarafından bilimsel kriterlere uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Üretilen mamaların can dostların ihtiyaçlarına uygun, besleyici ve güvenli içeriklere sahip olduğu vurgulandı.

"Can dostlarımız bize emanet"

Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Can dostlarımız bizlere emanet. Onların sağlıklı, güvenli ve düzenli beslenmesini sağlamak yalnızca bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur. Mama üretim tesisimizde yürüttüğümüz sürdürülebilir çalışmalarla hem çevremizi koruyor hem de sokak hayvanlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Artırdığımız üretim kapasitesi sayesinde daha fazla can dostumuza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Didim'de dayanışma ve çevre bilinciyle örnek bir model oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

