Didim Belediyesi'nden Fevzipaşa'da İftar Programı

(AYDIN)- Didim Belediyesi, iftar programlarına Fevzipaşa Mahallesi'nde kurulan sofralarda devam etti. Yoğun katılımın olduğu programda, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı, Fevzipaşa Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan organizasyonda mahalle sakinleri aynı sofrada buluştu. İftar öncesinde mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Hatice Gençay, yemek dağıtımına katıldı.

Gençay, "Aynı sofrada buluşmanın, ekmeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dayanışmamızı büyütmeye ve hemşehrilerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın ramazan ayı mübarek olsun" dedi.