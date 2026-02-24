Didim Belediyesi ile Aydın Barosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi ile Aydın Barosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

24.02.2026 10:16  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla Aydın Barosu ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol, kadınların ve çocukların korunmasına yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesini hedefliyor.

(AYDIN) - Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, CEMR Sözleşmesi'nin imzalanmasının ardından önemli bir adım daha attı. Kadınların ve çocukların korunmasına yönelik mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Aydın Barosu ile iş birliği protokolü imzalandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile Aydın Baro Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan arasında Aydın Barosu'nda imzalanan protokol ile özellikle kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeden çalışacağız"

Gençay, protokole ilişkin açıklamasında, "Eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeden hukuk zemininde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal dayanışma ile daha güçlü şekilde sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Didim Belediyesi ile Aydın Barosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:10:53. #7.13#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi ile Aydın Barosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.