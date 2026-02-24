Didim Belediyesi ile Aydın Barosu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

(AYDIN) - Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, CEMR Sözleşmesi'nin imzalanmasının ardından önemli bir adım daha attı. Kadınların ve çocukların korunmasına yönelik mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Aydın Barosu ile iş birliği protokolü imzalandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ile Aydın Baro Başkanı Av. Utku Devrim Barış Arslan arasında Aydın Barosu'nda imzalanan protokol ile özellikle kadınlar, çocuklar ve dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

"Eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeden çalışacağız"

Gençay, protokole ilişkin açıklamasında, "Eşitlik ve adalet ilkesinden taviz vermeden hukuk zemininde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal dayanışma ile daha güçlü şekilde sağlayacağız" ifadelerini kullandı.