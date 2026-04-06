Didim Belediyesi Seramik Atölyesi'nde Üretilen Ürünler Kentin İzlerini Taşıyor

(AYDIN) - Didim Belediyesi Seramik Atölyesi'nde üretilen eserler, kentin tarihinden ve kültürel dokusundan izler taşıyor. Tamamı yerel üretim olan seramikler, hem estetik hem de anlam bakımından dikkati çekiyor.

Didim Belediyesi Seramik Atölyesi'nde, geleneksel motiflerden ilham alınarak hazırlanan her parça titizlikle üretiliyor. Ortaya çıkan eserler; festivaller, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarda konuklara sunularak Didim'in kültürel hafızası geniş kitlelerle buluşturuluyor.

"Kültürümüzü üreterek yaşatıyoruz"

Çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Seramik Atölyemizde ortaya çıkan her eser, Didim'in geçmişinden bugüne uzanan bir hikayeyi taşımaktadır. Kendi üretimimizle hem yerel değerlerimizi yaşatıyor hem de kentimizin kültürel kimliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz. Üreterek güçlenen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserleri etkinliklerimizde misafirlerimizle buluşturmak, kültürümüzü paylaşmanın en güzel yollarından biridir" dedi.