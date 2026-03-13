Didim Belediye Başkanı Gençay: "Kadınların Sesi Yerel Yönetimde Daha Güçlü Duyulmaya Devam Edecek"

(AYDIN)- Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, katıldığı Kadın Meclisi toplantısında, "Kadın Meclisi toplantılarıyla kadınların görüş ve önerilerini dinliyor, kentimizi birlikte yönetme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların sesi yerel yönetimde daha güçlü duyulmaya devam edecek" dedi.

Didim Belediyesi Kadın Meclisi'nin mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kadınların kent yaşamındaki yeri, sosyal projeler ve kadınlara yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın da katıldığı toplantıda, kadınların yerel yönetimlerde daha güçlü şekilde temsil edilmesi ve toplumsal yaşamda daha aktif rol alması için fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca kadınların kent yaşamına daha etkin katılımını sağlayacak projeler ve sosyal çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kadınların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı toplantı, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirildi.

"Kadınların görüş ve önerilerini dinliyoruz"

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Hatice Gençay, "Kadınların kent yaşamında daha aktif olması ve karar süreçlerine katılması bizim için çok önemli. Kadın Meclisi toplantılarıyla kadınların görüş ve önerilerini dinliyor, kentimizi birlikte yönetme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların sesi yerel yönetimde daha güçlü duyulmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.