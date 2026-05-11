Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni

11.05.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDK ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Türkçe'nin dijital konumunu tartışacak.

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde 13 Mayıs'ta düzenlenecek "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni"nde akademisyenler, araştırmacılar ve alan uzmanları Türkçe'nin dijital çağdaki konumunu çok yönlü ele alacak.

TDK'dan yapılan açıklamada, Türkçe'nin, dijitalleşmenin etkisiyle yalnızca iletişim biçimlerinde değil, kültürel temsil, bilgi üretimi ve toplumsal etkileşim alanlarında da önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği belirtildi.

Bu dönüşümün akademik zeminde değerlendirilmesi amacıyla Türk Dil Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni"nin düzenlendiği aktarılan açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nda başlayacak ve iki gün sürecek olan etkinliğin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilgi şöleninde akademisyenler, araştırmacılar ve alan uzmanlarının bir araya gelerek Türkçenin dijital çağdaki konumunu çok yönlü ele alacağı kaydedilen açıklamada, "Bilgi şöleninde dijital iletişim araçlarının Türkçeye etkileri, dilin dönüşen yapısı, yeni medya ortamlarında Türkçenin kullanımı, yapay zeka teknolojileri ve kültürel kimlik ilişkisi gibi konular disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilecek. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, dijital çağın Türkçe üzerindeki etkileri bilimsel perspektifle tartışılacak." ifadeleri kullanıldı.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla Türkçenin kullanım alanlarında yaşanan değişimlerin, dilin ifade biçimlerine ve toplumsal iletişime yansımalarının da şölenin temel gündem başlıkları arasında yer alacağı, katılımcıların Türkçenin dijital ortamlardaki görünürlüğü ve geleceğine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Dil Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğin, Türkçenin dijital çağdaki gelişim sürecine yönelik akademik çalışmalara katkı sunması hedefleniyor. Bilgi şöleni aynı zamanda dil, kültür ve teknoloji ilişkisini merkeze alarak yeni araştırma alanlarının geliştirilmesine de zemin hazırlayacak. Karaman'da gerçekleştirilecek etkinliğin, Türk Dil Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde Türkçe'nin dijital geleceğine dair önemli bir bilimsel buluşma olması bekleniyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti Letonya Savunma Bakanı düşen İHA nedeniyle istifa etti
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan’da acil önlemler devrede Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan'da acil önlemler devrede
Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti Ölüm gemisinden tahliye edilen yolcuda hantavirüs semptomu görüldü, Fransa alarma geçti
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu

18:59
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek: Gökhan Böcek bana, Veli Ağbaba’nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi
18:54
El Clasico’ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal’dan istediği şeyi açıkladı
El Clasico'ya damga vuran Olivia Rodrigo, Yamal'dan istediği şeyi açıkladı
18:08
Trump: Hürmüz’de Özgürlük Projesi’ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum
18:03
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
Baba ve oğlunu gözünü kırpmadan öldüren sanık İzzet Kalyon ilk kez konuştu
17:58
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı
17:45
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Okul saldırganının anne ve babası hakkında yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 19:30:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.