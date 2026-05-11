Türk Dil Kurumu (TDK) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde 13 Mayıs'ta düzenlenecek "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni"nde akademisyenler, araştırmacılar ve alan uzmanları Türkçe'nin dijital çağdaki konumunu çok yönlü ele alacak.

TDK'dan yapılan açıklamada, Türkçe'nin, dijitalleşmenin etkisiyle yalnızca iletişim biçimlerinde değil, kültürel temsil, bilgi üretimi ve toplumsal etkileşim alanlarında da önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği belirtildi.

Bu dönüşümün akademik zeminde değerlendirilmesi amacıyla Türk Dil Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi işbirliğinde "Dijital Çağda Türkçe Bilgi Şöleni"nin düzenlendiği aktarılan açıklamada, 13 Mayıs Türk Dil Bayramı'nda başlayacak ve iki gün sürecek olan etkinliğin, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilgi şöleninde akademisyenler, araştırmacılar ve alan uzmanlarının bir araya gelerek Türkçenin dijital çağdaki konumunu çok yönlü ele alacağı kaydedilen açıklamada, "Bilgi şöleninde dijital iletişim araçlarının Türkçeye etkileri, dilin dönüşen yapısı, yeni medya ortamlarında Türkçenin kullanımı, yapay zeka teknolojileri ve kültürel kimlik ilişkisi gibi konular disiplinler arası bir yaklaşımla değerlendirilecek. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda, dijital çağın Türkçe üzerindeki etkileri bilimsel perspektifle tartışılacak." ifadeleri kullanıldı.

Dijital platformların yaygınlaşmasıyla Türkçenin kullanım alanlarında yaşanan değişimlerin, dilin ifade biçimlerine ve toplumsal iletişime yansımalarının da şölenin temel gündem başlıkları arasında yer alacağı, katılımcıların Türkçenin dijital ortamlardaki görünürlüğü ve geleceğine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulunacağı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Dil Kurumu ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğin, Türkçenin dijital çağdaki gelişim sürecine yönelik akademik çalışmalara katkı sunması hedefleniyor. Bilgi şöleni aynı zamanda dil, kültür ve teknoloji ilişkisini merkeze alarak yeni araştırma alanlarının geliştirilmesine de zemin hazırlayacak. Karaman'da gerçekleştirilecek etkinliğin, Türk Dil Bayramı'nın anlam ve önemine uygun şekilde Türkçe'nin dijital geleceğine dair önemli bir bilimsel buluşma olması bekleniyor."