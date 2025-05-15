Dijitalleşme ve Finansal Piyasalar Semineri

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Finansal Piyasalarda Dijitalleşme ve Yeni İş Fırsatları" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Sönmezler'in yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Eğitim Müdürü Dr. Gökhan Büyükşengür, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Saklama ve Altyapı Uygulama Geliştirme Direktörlüğü Baş Uzmanı Salim Kılıç, MKK İnsan Kaynakları Direktörü Fatih Gümüş ve TSPB Finansal Teknolojiler ve Dijital Dönüşüm Müdür Yardımcısı Azat Bolcal sunum yaptı.

Konuşmacılar, finansal piyasaların dönüşüm süreci, dijitalleşmenin sektöre etkileri, teknolojik yenilikler, kariyer planlama ve yeni iş fırsatları konularında katılımcılara bilgi verdi.

Seminer, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.