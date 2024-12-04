DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta Yapıldı - Son Dakika
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DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta Yapıldı

DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak\'ta Yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı toplantısı, Şırnak Valisi Ekici'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

04.12.2024 18:18
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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantı öncesinde konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, 4 yıl aradan sonra toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehirlerin ortak kalkınma hedeflerinin önemine işaret eden Vali Ekici, "Ortak kalkınmamızı sağlayacak böyle bir platformda, birlikte çalışıp, birlikte bölgemizi kalkındırmamız çok önemli. Ülkemizde en genç nüfusunun olduğu bir bölgedeyiz. Ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinin gerçekleşmesinde son derece önemli adımları atacağımıza inanıyorum. Bakanımız şehrimizi ziyaretinde kentte günlük 58 bin varil petrol çıktığını söylemişti. Kalkınma Yolu Projesi ile bölge çok daha gelişecektir. Bu gelişmelere de bu kalkınma ajansının liderlik edeceğini duyurmak istiyorum." dedi.

Daha sonra 2024 yılında fizibilite desteği programı kapsamında başarılı projeler kurulun onayına sunuldu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından DİKA Yönetim Kurulu Başkanlığı Batman Valisi Ekrem Canalp'ten Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a devredildi.

Toplantıya, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Birol Ekici, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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