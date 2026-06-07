Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi - Son Dakika
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Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi

07.06.2026 10:07
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9-10 Haziran'da Ankara'da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde kongre düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle Ankara'da 9-10 Haziran'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi" düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, onursal başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı kongre, eğitim alanındaki güncel yaklaşımların ele alınacağı kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak.

"Dil, düşünce ve değer" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında dilin anlam oluşturmadaki rolü, düşünce eğitiminin dinamikleri, değer edinimi süreçleri ve eğitim sistemindeki güncel gelişmeler farklı boyutlarıyla değerlendirilecek.

Kongrede, "sosyal-duygusal öğrenme becerileri, sistem düşüncesi, disiplinler arası eğitim yaklaşımları, bilim dili olarak Türkçe, mesleki ve teknik eğitim ile beceri odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları" gibi başlıklar ele alınacak.

Ayrıca kongre kapsamında gerçekleştirilecek oturumlarda akademisyenler, eğitim uzmanları ve farklı kurumlardan temsilciler bir araya gelecek.

Öte yandan, kongreye gönderilen 399 bildiri başvurusu arasından, değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 46 bildiri, sözlü sunum yapılmak üzere programa davet edildi.

Kongreye ilişkin ayrıntılı bilgiye ve detaylı programa "https://egitimkongre.meb.gov.tr/?g=anasayfa" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Kültür Sanat, Ankara, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dil ve Düşüncede Derinleşme Kongresi - Son Dakika

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