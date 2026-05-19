Dilek İmamoğlu'ndan Hikmet Çetin'e Ziyaret

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP 5. Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Sayın Hikmet Çetin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Demokrasiye ve ülkemize uzun yıllar emek vermiş değerli büyüğümüze acil şifalar diliyor; kendisine ve değerli eşi İnci Çetin'e sağlıklı, huzurlu ve güzel günler temenni ediyorum" ifadesini kullandı.