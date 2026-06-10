Dilovası'nda 930 Taklit Ayakkabı Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 930 taklit ayakkabının ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Araç içersinde ünlü markalara ait piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olan sahte 930 spor ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına amınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.