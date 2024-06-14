"Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesinin protokolü imzandı - Son Dakika
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"Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesinin protokolü imzandı

Dilovası Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı arasında "Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesinin protokolü imzalandı.

14.06.2024 16:16
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Dilovası Kaymakamlığı ve Darülaceze Vakfı arasında "Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesinin protokolü imzalandı.

Dilovası Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, yaşlılara karşı saygı, vefa duygusu ve geleneksel değerlerin canlandırılması amacıyla hazırlanan projenin hayırlı olmasını diledi.

Projeye destek veren Darülaceze Vakfı yöneticilerine teşekkür eden Kubilay, şunları söyledi:

"Yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek ve toplum içindeki konumlarını iyileştirmek amaçlanmıştır. Sosyal devlet olmanın bilinciyle, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç büyüklerimizin her zaman hizmetindeyiz. Devletimizin şefkat elini, kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılarımıza hissettirmeye devam edeceğiz. Bizleri büyüten, geleceğe hazırlayan, bu günlere getiren büyüklerimize, yaşlılarımıza hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik ruhumuz daha da güçlenecek. Büyüklerimizi yalnız bırakmamak ve onların morallerini en yüksekte tutmak, bir aile ferdi gibi hissettirmek için bu projeyi gerçekleştireceğiz."

Darülaceze Vakfı Başkanı Fatih Recep Saraçoğlu da yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, vakfın yaptığı çalışmalara değindi.

Vakfın, yaşlılara yönelik hazırlanan bütün projeleri desteklediğini bildiren Saraçoğlu, "Bu projeye de severek destek vereceğiz. Kaymakamımıza, yaşlılara dokunmada gösterdiği destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz. Bu ve buna benzer katkılarımızı arttırarak devam ettireceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Darülaceze, Dilovası, Güncel, Son Dakika

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