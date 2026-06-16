Din, Ahlak ve Değerler Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Dersler Yarışmaları Türkiye Finali"nin ödül töreni yapıldı.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki ödül töreni, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Ökten, organizasyon her ne kadar bir yarışma formatında olsa da Kur'an-ı Kerim'i güzel okumanın, Hz. Muhammed'in hayatını öğrenmenin ve İslami ilimlerle meşgul olmanın bu dünyanın en büyük zenginliği olduğunu belirterek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de "Din, Ahlak ve Değerler" alanındaki seçmeli derslerin ilk defa 2012'de müfredata dahil olduğunu, 2023'ten itibaren bu alana ortaokulda 2, lisede ise 3 ders eklenmesiyle genişletildiğini söyledi.

Yarışmanın ilk kez düzenlendiğini aktaran İşleyen, ilerleyen yıllarda daha farklı illerde yarışmayı genişletmek istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Ökten ve İşleyen, lise ve ortaokul düzeyinde düzenlenen "Peygamberimizin Hayatı Bilgi Yarışması", "Temel Dini Bilgiler Yarışması" ve "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Ödül törenine Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali de katıldı.